Auszeichnung für Mark E
Auszeichnung für Energieversorger
Energieversorger Mark E ist gleich dreifach ausgezeichnet. Von der Online-Plattform "Energieverbraucherportal" gibt es zum wiederholten Mal das Qualitätssiegen "Top-Lokalversorger". Und das gilt dreimal, nämlich für die Sparten Strom, Gas und Trinkwasser.
Veröffentlicht: Freitag, 23.01.2026 14:45
Die Plattform untersucht neben fairen Preisen auch die Servicequalität und Umweltgesichtspunkte. Für die Mark E gab es Bestnoten in den Bereichen regionales Engagement, Digitalisierung, Zukunftsthemen und Transparenz. Die Auszeichnung Top-Lokalversorger gilt jeweils für ein Jahr, dann wird erneut geprüft.
