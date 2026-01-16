Auszeichnung für Energieversorger

Die Plattform untersucht neben fairen Preisen auch die Servicequalität und Umweltgesichtspunkte. Für die Mark E gab es Bestnoten in den Bereichen regionales Engagement, Digitalisierung, Zukunftsthemen und Transparenz. Die Auszeichnung Top-Lokalversorger gilt jeweils für ein Jahr, dann wird erneut geprüft.