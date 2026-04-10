Auto kracht in Mac Donalds

Der Fahrer hatte auf der B7 aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren, kam von der Fahrbahn ab und prallte schließlich in die Außenwand der McDonald’s-Filiale. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Außenbereich voll besetzt.

Einige Gäste konnten sich nur durch einen schnellen Sprung vor umherfliegenden Trümmerteilen in Sicherheit bringen.





Eine Zeitlang wurde das Gebäude auch durch die Feuerwehr gesperrt weil nicht klar war ob es nicht drohte einzustürzen, ein Statiker gab aber dann Entwarnung: Es bestand keine akute Einsturzgefahr. Trotzdem wurde das Restaurant vorsorglich durch Polizei und Feuerwehr evakuiert.





Nach Angaben der Polizei verliefen sowohl Alkohol- als auch Drogentests beim Fahrer negativ. Im Fahrzeug befand sich zudem eine weitere Person. Beide Insassen wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern weiterhin an.