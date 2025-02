Axel Milberg fühlte sich bei erstem «Tatort» wie Teenager

Kiel (dpa) - Schauspieler Axel Milberg hat die Dreharbeiten für den NDR-«Tatort» in seiner Geburtsstadt Kiel als «merkwürdige Form der Doppelbelichtung» empfunden. «Ich ging als jemand, der extrem selten in seiner Heimatstadt war, nachdem er sie verlassen hatte, plötzlich die alten Wege wieder wie einst zur Schule, zu Freunden oder am Wasser entlang», sagte Milberg der Deutschen Presse-Agentur. «Ob ich wollte oder nicht - andere werden das kennen - war ich wieder der junge Mann mit 18, 19 Jahren, als der ich die Stadt verlassen habe.»

Am 16. März zeigt das Erste den letzten Kieler «Tatort» mit Milberg («Borowski und das Haupt der Medusa»). «Es war besonders», sagte Milberg. Er selbst sei 2002 mit dem Vorschlag auf den NDR zugegangen. Von 2003 bis Anfang 2024 stand er in 43 Folgen regelmäßig für seine Rolle als Klaus Borowski im Norden vor der Kamera. «Meine Wünsche, Träume und Vorschläge waren immer konkret und sind in den Geschichten wieder aufgetaucht, wenn sie bereichernd waren. Der Wolf, der lautlos das Verschwindenlassen der Leiche beobachtet zum Beispiel.»

Milberg verließ Kiel nach der Schulzeit. «Ich muss hier weg, sonst werde ich verrückt», sei damals der Gedanke gewesen. «Stellen Sie sich Kiel Mitte der 70er Jahre vor: Da war man vielleicht einmal im Jahr in Hamburg gewesen. Es gab wenig Straßen. Es gab drei Fernsehprogramme.»

Weit entfernter Traum

Schauspieler habe er damals noch nicht gekannt. «Und wenn, dann dachte man an James Stewart und Spencer Tracy, aber nicht an die Helden aus dem Kieler Schauspielhaus», sagte Milberg. Schauspieler zu werden, sei damals für ihn ein weit entfernter Traum gewesen und nicht der Grund, die Stadt zu verlassen.

Grund für seinen Aufbruch sei der Instinkt gewesen, sagte Milberg. «Ich muss weg, sonst werde ich hier bald nicht mehr wegwollen und Wurzeln schlagen und ein – so kam es mir vor – überschaubares Leben erleben. Das wollte ich auf keinen Fall.»

«Diese ganzen Gefühle tippten mir gewissermaßen von hinten wieder auf die Schulter, wenn ich in Kiel gedreht habe», sagte Milberg. Das sei über all die Jahre so geblieben. «Ich habe das sehr genossen, weil es ist ja dann alles gut ausgegangen für mich - das Leben außerhalb von Kiel.»