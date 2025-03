Axel Milberg ohne Sorgen über Kieler «Tatort»

Kiel (dpa) - Schauspieler Axel Milberg (68) hält große Stücke auf seine Nachfolgerinnen beim Kieler «Tatort» des NDR. «Da muss man sich keine Sorgen machen», sagte Milberg der Deutschen Presse-Agentur. Künftig bildet Amlila Bagriacik (Ermittlerin Mila Sahin) mit Schauspielerin Karoline Schuch («Die zweite Welle») als Polizei-Psychologin Elli Krieger ein neues Duo.

«Ich schätze sie sehr, ich mag sie sehr», sagte Milberg. Beide spielten ganz unterschiedliche Figuren und hätten eine unterschiedliche Ausstrahlung. «Es ist immer wichtig, dass so ein Duo auf Ergänzung und auch auf Gegensätzlichkeit gegründet ist. Und beide sind - Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf - auch sehr kluge Schauspielerinnen.»

Milberg wünscht viele Drehtage in Kiel

Seinen Nachfolgerinnen wünsche er gute Dreh- und Rahmenbedingungen, sagte Milberg. «Es soll ja immer aussehen wie Kino.» Der Crew wünsche er viele Drehtage in seiner Geburtsstadt Kiel. Damit spielt Milberg auf die Kritik mancher Fans an, dass aus Kostengründen immer weniger in Kiel gedreht werde und dafür mehr in Hamburg.

Bereits im September stand das neue Kieler «Tatort»-Team für gleich zwei Krimis vor der Kamera. Die Doppelfolge «Unter Freunden / Unter Feinden» wird voraussichtlich 2026 an zwei Sonntagen hintereinander im Ersten gesendet. Zuvor läuft am 16. März (20.15 Uhr im Ersten, anschließend in der Mediathek) der letzte Kieler «Tatort» mit Milberg («Borowski und das Haupt der Medusa»).