Azubi-Report NRW 2025: Zwischen Zufriedenheit und deutlicher Kritik an Ausbildungsbedingungen

Aus Sicht des DGB brauchen junge Menschen bessere Rahmenbedingungen, um eine Ausbildung beginnen und erfolgreich abschließen zu können. Gefordert werden unter anderem mehr Ausbildungsplätze, ein funktionierendes Übergangssystem zwischen Schule und Beruf sowie bessere Unterstützung bei Mobilität und Wohnen.

Diskutiert werden etwa ein flächendeckend vergünstigtes Azubi-Ticket und mehr Azubi-Wohnheime, besonders in Regionen mit hohen Mieten. Zudem weist der DGB darauf hin, dass derzeit nur ein Teil der Unternehmen überhaupt ausbildet. Langfristig, so die Argumentation, schadeten schlechte Ausbildungsbedingungen nicht nur den Jugendlichen, sondern auch den Betrieben selbst – gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel.