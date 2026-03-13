Azubi-Speeddating bei der SIHK

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Mit der Veranstaltung wollen Industrie- und Handelskammern und Partner eine Möglichkeit für einen persönlichen ersten Kontakt herstellen und auch denen eine Chance geben, deren Bewerbung sonst eventuell aussortiert worden wäre. Dieses Jahr bieten über 60 Unternehmen mehr als 450 Ausbildungsplätze an - darunter auch duale Studiengänge.
Elea Josi Freund war letztes Jahr mit dabei und hat ihre Ausbildung gefunden. Ihr Tipp:
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Eine Anmeldung ist nicht nötig. Wer auf der Suche ist kann einfach vorbei kommen. Termin ist am 23. März zwischen 12 Uhr 30 und 16 Uhr.
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