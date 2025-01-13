B 54-Brücke wieder frei

Die Arbeiter haben richtig Gas gegeben, sind früher fertig als geplant. Zuletzt war es anscheinend nur noch die offenbar notwendige Bürokratie, die die Freigabe verzögert hat.

Straßen NRW musste hier die Fahrbahnübergänge an dem Brückenbauwerk umfangreich erneuern. Nach der Sanierung ist jetzt eine langfristige Verkehrssicherheit auf einer der zentralen Verkehrsachsen im Hagener Süden sichergestellt.

Auf der Strecke war aufgrund der Schäden zeitweise nur noch Tempo 10 erlaubt. Jetzt gilt wieder 50 km/h auf der Brücke.