Baerbock: Nato-Beitritt von Finnland und Schweden in Kürze

«Mehr als Nato-kompatibel»: Außenministerin Baerbock glaubt an eine rasche Aufnahme der skandinavischen Länder in das Bündnis. Luxemburg hält Erdogan in den Verhandlungen eine «Basar-Mentalität» vor.

© Olivier Matthys/AP/dpa