Bahn-Bauarbeiten kosten Geduld und Zeit
Bahnreisende und Pendler brauchen die nächsten Monate nicht nur viel Geduld sondern auch viel Zeit. Das sagt auch der Fahrgastverband Pro Bahn. Anfang Februar beginnt die Sanierung der Bahnstrecke Köln-Wuppertal-Hagen. Für die Dauer von fünf Monaten werden die Fernzüge über Düsseldorf und das Ruhrgebiet umgeleitet und viele Züge im Nahverkehr durch Busse ersetzt.
Veröffentlicht: Freitag, 16.01.2026 08:53
Das bedeutet auch, dass sich die Fahrzeit zum Teil mehr als verdoppelt, so eine Analyse von Pro Bahn. Auf der Fahrt zwischen Wuppertal und Hagen benötigt der Zug nur 23 Minuten, der Schienenersatzverkehr, also der Bus dagegen 52 Minuten. Das natürlich ohne Stauzuschlag. Unter der Woche sind davon täglich zehntausende Pendler betroffen.
Der Zeitverlust durch die längere Fahrtzeit mit dem Bus ist aber nicht der einzige Punkt. Dazu kommen die Umsteige und relativ weite Wege vom Bahnhof zur Bushaltestelle. Und dann ist da auch noch die Sache mit den E-Scootern. Im Zug dürfen sie mitgenommen werden, im Bus nicht.