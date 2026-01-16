Bahn-Bauarbeiten kosten Geduld und Zeit

Das bedeutet auch, dass sich die Fahrzeit zum Teil mehr als verdoppelt, so eine Analyse von Pro Bahn. Auf der Fahrt zwischen Wuppertal und Hagen benötigt der Zug nur 23 Minuten, der Schienenersatzverkehr, also der Bus dagegen 52 Minuten. Das natürlich ohne Stauzuschlag. Unter der Woche sind davon täglich zehntausende Pendler betroffen.

Der Zeitverlust durch die längere Fahrtzeit mit dem Bus ist aber nicht der einzige Punkt. Dazu kommen die Umsteige und relativ weite Wege vom Bahnhof zur Bushaltestelle. Und dann ist da auch noch die Sache mit den E-Scootern. Im Zug dürfen sie mitgenommen werden, im Bus nicht.