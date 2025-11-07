Bahn: Generalsanierung 2026

Es ist eine ganze Reihe von Projekten, die zeitlich gebündelt worden sind: Es werden Gleise modernisiert, Bahnsteige verlängert, Bahnhöfe runderneuert. In Hagen zum Beispiel werden in Haspe neue Schallschutzwände gebaut und Oberleitungen erneuert.

Insgesamt geht es um 81 Kilometer Bahnstrecke und 12 Bahnhöfe.

Die Sanierung des Bahnhofs Hagen ist übrigens nicht Teil dieses Vorhabens - das kommt zu einem anderen Zeitpunkt.

Insgesamt geht die Bahn von einer Arbeitszeit von Anfang Februar bis Juli aus.

Im Lauf des Projektfortschrittes wird es Vollsperrungen, Teilsperrungen und Verspätungen geben. Informationen gibt es auf einer eigenen Internetseite dazu: Hagen–Wuppertal–Köln - Korridore - Generalsanierung Hochleistungsnetz NRW