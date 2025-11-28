Bahn will Lärmschutzwände in Wehringhausen und Westerbauer bauen

Eine neue Lärmschutzwand soll in Westerbauer entlang der Klagenfurthstraße entstehen. In Wehringhausen wird die neue Schallschutzwand an der Augustastraße gebaut, und zwar im Bereich zwischen Minerva- und Kottmannstraße. In Westernbauer sollen die Arbeiten schon im nächsten Sommer beginnen und ab 2028 in Wehringhausen.

Um die Leute vor Ort zu informieren, gibt es die digitale Bürgerinformationsveranstaltung. Fachleute der Bahn erklären, was konkret geplant ist. Sie informieren auch über den sogenannten passiven Lärmschutz, etwa den Einbau von speziellen Fenstern und die Fördermöglichkeiten.

Termin dafür ist am 4. Dezember von 18 bis 20 Uhr.

Interessierte benötigen lediglich ein internetfähiges Gerät mit Lautsprecher und Tastatur zur Teilnahme am Chat. Der Zugang ist über den folgenden Link möglich: www.db-buergerdialog.de/hagen