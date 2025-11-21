Bambus statt Holz

Aktuell wird er beispielsweise für Möbel verwendet, die in die von Madamfo gebauten Schulen kommen. Jetzt fehlen noch spenden für Maschinen, mit denen man Bambus etwa zu Tischplatten oder Sitzflächen verarbeiten könnte. Das Projekt hat Riesen-Potenzial für ganz Afrika, sagt Bettina Landgrafe.