Bambus statt Holz
Die Hagenerin Bettina Landgrafe setzt sich für die Nutzung von Bambus in Ghana ein. Ihre Organisation Madamfo macht schon länger Aufforstungsprojekte in Westafrika. Jetzt geht es darum, statt Holz Bambus zu nutzen. Der ist vor Ort vorhanden und wächst extrem schnell nach.
Veröffentlicht: Freitag, 21.11.2025 13:17
Anzeige
Aktuell wird er beispielsweise für Möbel verwendet, die in die von Madamfo gebauten Schulen kommen. Jetzt fehlen noch spenden für Maschinen, mit denen man Bambus etwa zu Tischplatten oder Sitzflächen verarbeiten könnte. Das Projekt hat Riesen-Potenzial für ganz Afrika, sagt Bettina Landgrafe.
Anzeige
Anzeige
Anzeige