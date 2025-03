Barça nach Tod von Teamarzt unter Schock

Barcelona (dpa) - Der plötzliche Tod des Mannschaftsarztes hat das Team des FC Barcelona nach Angaben von Clubchef Joan Laporta in einen Schockzustand versetzt. «Das ist eine sehr schmerzhafte Nachricht für den FC Barcelona. Die Spieler, der Staff, der Trainer, alle sind traurig», sagte Laporta in einer Video-Botschaft. Wegen des Todesfalls war am Samstag das Liga-Heimspiel des Teams von Trainer Hansi Flick gegen CA Osasuna kurz vor Anpfiff abgesagt worden.

Der 50 Jahre alte Mediziner Carles Miñarro Garcia war am Nachmittag gestorben. «Er wurde von allen geliebt. Er war ein toller Arzt», sagte Laporta. Die Verlegung der Partie sei die richtige Entscheidung gewesen. Sowohl der Gegner Osasuna wie auch die Schiedsrichter und der Ligaverband hätten großes Verständnis gezeigt. «Wir müssen stark sein in diesem Moment der Trauer», sagte Laporta.

Medien berichteten, Barcelonas Präsident habe sich kurz vor Beginn der Partie in die Umkleide des Teams begeben und Spieler und Trainerstab die Nachricht überbracht. Osasunas Torwart Sergio Herrera habe sich zum Zeitpunkt der offiziellen Absage bereits auf dem Rasen aufgewärmt und sei dann aufgefordert worden, den Platz zu verlassen.

Ter Stegen: «Wir werden dich sehr vermissen»

Nationaltorwart Marc-André ter Stegen, der beim FC Barcelona unter Vertrag steht und derzeit verletzt pausieren muss, zeigte sich geschockt vom Tod des Arztes. «Mir fehlen die Worte. Ich sende deiner Familie und deinen Freunden all meine Kraft und Unterstützung. Ruhe in Frieden. Wir werden dich sehr vermissen und immer in unseren Herzen tragen, Carles», schrieb ter Stegen auf der Plattform X. Verteidiger Ronald Araújo schrieb: «Ich kann es nicht glauben. Ruhe in Frieden, Doc.»

Miñarro hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder. «Seine Frau war natürlich schwer getroffen. Wir wollen für sie alle da sein, seine Frau, seine Kinder und seine Mutter», versicherte Clubchef Laporta.

Das Team von CA Osasuna reagierte ebenfalls betroffen, sprach der Familie von Miñarro sein Beileid aus und brachte Mitgefühl für Barça und die Fans des Vereins zum Ausdruck.

Die Liga bestätigte die Verlegung der Partie auf einen späteren Zeitpunkt. Wann das sein wird, blieb zunächst offen. Bereits am Dienstag ist der FC Barcelona wieder gefordert, dann steht in der Champions League das Achtelfinal-Rückspiel gegen Benfica Lissabon an.