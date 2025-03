Barbara Schöneberger: Fühlte mich wie ein Zufallstreffer

Berlin (dpa) - Barbara Schöneberger (51) ist eine der erfolgreichsten Entertainerinnen Deutschlands, doch an ihr eigenes Talent hat sie selbst lange nicht geglaubt. «Ich habe bestimmt zehn Jahre lang unter dem sogenannten Impostor-Syndrom gelitten. Das bedeutet, dass plötzlich aufgedeckt wird, dass man in Wahrheit gar nichts kann», so Schöneberger zur «Bild»-Zeitung. Erst seit 2008, als sie die NDR Talk Show moderierte, habe sich diese Angst gelegt. «Aber davor fühlte ich mich lange eher wie ein Zufallstreffer.»

Für das Showbusiness habe sie aber «ideale Voraussetzungen». «Ich bin mit Teflon beschichtet. Ich weiß auch nicht, von wem ich das habe. Meine Eltern sind beide jedenfalls nicht so. Mein Vater ist sehr sensibel und einfühlsam. Das bin ich so in dieser Form gar nicht», erzählte die Berlinerin. Sie selbst könne «hervorragend verdrängen, ich nehme nichts persönlich und ich bin komplett uneitel, denn ich nehme weder Kritik noch Lob besonders ernst. Beides perlt an mir ab.»