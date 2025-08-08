Basketballer setzen vor EM erstes Ausrufezeichen

Ljubljana (dpa) - Auch ohne Kapitän Dennis Schröder haben die deutschen Basketballer ihr erstes Testspiel in der EM-Vorbereitung gewonnen. Der Weltmeister siegte in Slowenien gegen den Gastgeber mit NBA-Superstar Luka Doncic klar mit 103:89 (53:48) und unterstrich damit seine Medaillen-Ambitionen für die Europameisterschaft in Finnland und Lettland (27. August bis 14. September).

Beste deutsche Werfer waren NBA-Profi Franz Wagner und David Krämer mit je 18 Punkten. Bei den Slowenen kam Doncic auf 19 Zähler. Wagner spielte insgesamt nur 17:33 Minuten, weil er früh mit fünf Fouls vom Parkett musste.

Wichtiges Trio nicht dabei

Schröder fehlte in der slowenischen Hauptstadt aus privaten Gründen, soll am Sonntag (17.30 Uhr/MagentaSport) in Mannheim im zweiten Duell mit den Slowenien aber wieder dabei sein. Außerdem musste der Weltmeister in Ljubljana auf die angeschlagenen Maodo Lo und Daniel Theis verzichten.

So hatte Mumbru im ersten Test der Vorbereitung genau zwölf Spieler zur Verfügung. Das deutsche Team hatte sich zuvor im Trainingslager in Malaga vorbereitet und dort rund eine Woche hart gearbeitet. Die Strapazen waren der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes aber nicht anzumerken.

Deutschland zieht früh davon

Wagner und Co. waren von Beginn an voll da und ließen sich von der für ein Testspiel ungewöhnlich großen Hektik wenig beeindrucken. Nach dem ersten Viertel lag Deutschland knapp vorn (29:26), im zweiten Abschnitt setzte sich Deutschland sogar auf zehn Punkte ab (49:39). Dann sorgten viele Foulpfiffe dafür, dass der Rhythmus verloren ging. Zur Halbzeit lagen die Gäste dennoch in Führung (53:48).

Mumbru setzte schon vor dem Seitenwechsel alle zwölf Spieler ein. Darunter auch den erst 19 Jahre alten Christian Anderson, der in seinem ersten Länderspiel gleich mit einem krachenden Dunk für Furore sorgte.

Wagner früh raus

In der zweiten Hälfte setzte sich Deutschland weiter ab, hatte dann aber Foul-Probleme. Wagner kassierte Mitte des dritten Viertels sein fünftes Foul und musste fortan zuschauen. Die kleinliche Linie der Unparteiischen tat dem Spiel insgesamt nicht gut. Deutschland ließ sich aber nicht beirren und hatte die Partie auch ohne den NBA-Star von den Orlando Magic jederzeit im Griff.

Bei der EM (27. August bis 14. September) trifft Deutschland zum Auftakt im finnischen Tampere auf Montenegro. Die ersten vier Teams der Sechser-Gruppe qualifizieren sich für die K.o.-Runde, die in der lettischen Hauptstadt Riga stattfindet. «Wir sind Weltmeister, natürlich fahren wir zur EM, um den Titel zu holen», machte Center Theis bei «MagentaSport» deutlich.