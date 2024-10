Bassist sorgt für Aufsehen: «Die Bloodhound Gang ist zurück»

Berlin (dpa) - «Evil» Jared Hasselhoff macht Fans der Bloodhound Gang Hoffnung. In einem Instagram-Video kündigt der Bassist der US-Skandalband «die größten Musiknews des Jahres an». Was das wohl sein könnte, fragt er selbst und nennt Beispiele, die er alle direkt selbst verneint. «Die Oasis-Reunion? Vielleicht in Manchester große Nachrichten.» Nach weiteren provokanten Thesen löst der 53-Jährige auf: Es gehe um «die Ankündigung, auf die ihr ein Jahrzehnt gewartet habt, und das ist: Die Bloodhound Gang ist zurück.»

Was das heißt, bleibt aber unklar. Von alten Bandkollegen wie Jimmy Pop gab es keine Hinweise auf ein Comeback. Einige Instagram-Nutzer reagierten dennoch begeistert.

Die Bloodhound Gang veröffentlichte zwischen 1995 und 2015 fünf Alben und feierte Charterfolge, etwa mit dem anzüglichen Popsong «The Bad Touch» (1999). Auch bei Auftritten provozierten die Musiker oft. Dann wurde es still um sie. In den vergangenen Jahren trat «Evil Jared» unter anderem in verschiedenen deutschen TV-Shows auf und machte mit Drummer Krogi Musik.