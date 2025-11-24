Bauarbeiten in Elsey auf der Zielgeraden
Die Tiefbauarbeiten im Bereich Elseyer Straße/Esserstraße gehen auf die Zielgerade. Seit dem vergangenen Jahr läuft die dringend notwendige Erneuerungen von Strom-, Gas- und Wasserhauptleitungen sowie die Verlegung von Telekommunikationskabeln. Nun plant Enervie eine längere Baupause.
Veröffentlicht: Montag, 24.11.2025 16:05
Mittlerweile sind alle Leitungen verlegt und die betroffenen Hausanschlüsse vor Ort auf das neue Leitungssystem umgebunden. Nun steht nun noch die finale Einbindung der neuen Hauptleitungen im Kreuzungsbereich Gotenweg / Syburgweg / Elseyer Straße an. Dafür muss erneut im Kreuzungsbereich gesperrt und der Verkehr per Baustellenampel geregelt werden.
Das hat Enervie allerdings ins Frühjahr verschoben: Gründe dafür gibt es mehrere: Das Wetter, die Weihnachtsferien und auch das Weihnachtsgeschäft. Im neuen Jahr soll dann alles zügig erledigt werden.