Bauarbeiten in Elsey auf der Zielgeraden

Mittlerweile sind alle Leitungen verlegt und die betroffenen Hausanschlüsse vor Ort auf das neue Leitungssystem umgebunden. Nun steht nun noch die finale Einbindung der neuen Hauptleitungen im Kreuzungsbereich Gotenweg / Syburgweg / Elseyer Straße an. Dafür muss erneut im Kreuzungsbereich gesperrt und der Verkehr per Baustellenampel geregelt werden.

Das hat Enervie allerdings ins Frühjahr verschoben: Gründe dafür gibt es mehrere: Das Wetter, die Weihnachtsferien und auch das Weihnachtsgeschäft. Im neuen Jahr soll dann alles zügig erledigt werden.