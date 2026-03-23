Bauarbeiten Mäckiniger Bach

Dort muss saniert werden: Die Flut im Jahr 2021 hatte weitreichend Erde abgegraben, Stützmauern und das Bett der Straße oberhalb des Baches unterspült. Die Sanierung erforderte zunächst eine Rodung, damit Baufahrzeuge dort arbeiten können. Der Bach soll außerdem ökologisch aufgewertet werden und eine Retentionsfläche bekommen: Das ist ein Uferstreifen, auf den sich der Bach bei Hochwasser ausbreiten kann.

Außerdem will der WBH an Teilen des Ufers Erde aufschütten. Nun muss ein Ingenieursbüro die Ausschreibungsunterlagen fertigstellen, damit der eigentliche Bauauftrag vergeben werden kann.

Besucher des Museums können sich im Laufe der Saison des Freilichtmuseums vom Baufortschritt entlang des Eingangsbereiches überzeugen.