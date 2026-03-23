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Bauarbeiten Mäckiniger Bach
© Ralf Schaepe
Im Moment nur in erdbraun zu haben: Die Ufer des Mäckinger Baches am Freilichtmuseum
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Bauarbeiten Mäckiniger Bach

Am Freilichtmuseum ist der Umbau des Mäckinger Baches aus der Vorbereitungsphase heraus: Im Eingangsbereich des Museums ist am Bachufer gerodet und Gelände modelliert worden. Demnächst folgt der Aubau.

Veröffentlicht: Montag, 23.03.2026 13:41

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Dort muss saniert werden: Die Flut im Jahr 2021 hatte weitreichend Erde abgegraben, Stützmauern und das Bett der Straße oberhalb des Baches unterspült. Die Sanierung erforderte zunächst eine Rodung, damit Baufahrzeuge dort arbeiten können. Der Bach soll außerdem ökologisch aufgewertet werden und eine Retentionsfläche bekommen: Das ist ein Uferstreifen, auf den sich der Bach bei Hochwasser ausbreiten kann.

Außerdem will der WBH an Teilen des Ufers Erde aufschütten. Nun muss ein Ingenieursbüro die Ausschreibungsunterlagen fertigstellen, damit der eigentliche Bauauftrag vergeben werden kann.

Besucher des Museums können sich im Laufe der Saison des Freilichtmuseums vom Baufortschritt entlang des Eingangsbereiches überzeugen.

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Bauarbeiten Mäckiniger Bach
© Ralf Schaepe
Hier sieht man, wie Stützmauern des Mäckinger Baches unterspült worden sind.
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Wir haben im Radio-Hagen-Programm einen ausführlicheren Beitrag dazu gesendet. Hier ist er:


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Beitrag zum Umbau am Mäckinger Bach
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Bauarbeiten Mäckiniger Bach
© Ralf Schaepe
Und hier ist klar zu erkennen, wie der Weg am Bach durch die Flut 2021 unterhöhlt worden ist.
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