Baum-P´flanz-Aktion der Rotarier
© Rotarier Hagen
Pflanzaktion der Rotarier
Ab Samstag wird Hagen 200 Bäume mehr haben. Der Grund dafür ist die Baumpflanzaktion Hagener Rotary-Clubs. 200 Weißtannen sollen gepflanzt werden.


Veröffentlicht: Montag, 09.03.2026 16:02

Die stünden ganz im Zeichen der Artenvielfalt, so die Rotary-Clubs Hagen, Hagen Lenne und Hohenlimburg Letmathe sowie der Rotaract-Club. Die vier Clubs sorgen für Setzlinge, Spaten und Handschuhe.

Gepflanzt wird im Fleyer Wald, und der Treffpunkt ist am Samstag um 9:00 Uhr an der Ecke Weidekampstraße und Helfer Straße.

Der Hinweis auf festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung ist eigentlich logisch, soll aber hier nicht unterlassen werden.

