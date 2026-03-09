Baump´flanz-Aktion der Rotarier

Die stünden ganz im Zeichen der Artenvielfalt, so die Rotary-Clubs Hagen, Hagen Lenne und Hohenlimburg Letmathe sowie der Rotaract-Club. Die vier Clubs sorgen für Setzlinge, Spaten und Handschuhe.

Gepflanzt wird im Fleyer Wald, und der Treffpunkt ist am Samstag um 9:00 Uhr an der Ecke Weidekampstraße und Helfer Straße.

Der Hinweis auf festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung ist eigentlich logisch, soll aber hier nicht unterlassen werden.