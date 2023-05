Bayer will im «Hexenkessel» ins Finale - «Wir sind bereit»

Leverkusen (dpa) - Fußball-Weltmeister Xabi Alonso hat seinem Team vor dem möglichen Finaleinzug in der Europa-League Selbstbewusstsein und Siegermentalität beigebracht.

«Wir haben die Mentalität und den Wunsch, so zu spielen, dass wir es schaffen. Ich fühle die Energie und die Stimmung in der Mannschaft», sagte der Trainer von Bayer Leverkusen vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen AS Rom am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL).

Trotz der 0:1-Niederlage im Hinspiel ist der spanische Coach vollkommen zuversichtlich. «Wir wollen mehr», sagte der 41-Jährige am Donnerstag. Nach 21 Jahren hat der Club wieder die Chance, in ein Endspiel einzuziehen. «Es muss auch kein Wunder passieren, wir müssen nur unsere beste Leistung auf den Platz bringen», sagte Nationalspieler Florian Wirtz.

«Sind bereit für großartige Nacht»

Der Optimismus im Team ist trotz der Hinspielniederlage und der großen Verletzungssorgen ungebrochen. «Wir sind bereit für eine großartige Nacht», sagte Alonso, der auf Defensivstabilisator Robert Andrich (Mittelfußbruch), Odilon Kossounou (Muskelverletzung) und Karim Bellarabi (Faserriss) verzichten muss. Mittelstürmer Patrik Schick fehlt ohnehin schon seit Wochen. «Aber wir haben auch andere gute Spieler, die ihre Sache gut machen werden. Natürlich spielen wir auch für die verletzten Jungs», sagte Offensivspieler Wirtz.

Dabei setzt der Club auch auf die große Unterstützung im Umfeld. «Man merkt im Verein eine unglaubliche Euphorie und eine unglaubliche Vorfreude», sagte Sportchef Simon Rolfes vor dem Duell mit dem Tabellensechsten der Serie A. «Man hat schon in den letzten Wochen eine besondere Verbindung zwischen Fans und Mannschaft gespürt. Ich bin sicher, dass es ein Hexenkessel sein wird und die Mannschaft nach vorn gepusht wird.»

Tickets innerhalb von 90 Minuten ausverkauft

Die bisherigen Erfolge in der Europa League haben bei den Bayer-Fans eine Euphorie ausgelöst. Sämtliche Tickets für das Spiel gegen die Roma um Star-Trainer José Mourinho waren innerhalb von 90 Minuten ausverkauft. Und schon vor dem Viertelfinale gegen Union Saint-Gilloise aus Belgien hatten 3000 Fans den Mannschaftsbus empfangen und im Pyro-Nebel zum Stadion begleitet.

Es ist in und um Leverkusen allen bewusst, dass der Donnerstag eine historische Chance für den Verein bedeutet. Erstmals seit 21 Jahren könnte Bayer wieder ein Europacup-Finale erreichen. «Es ist das wichtigste und schönste Spiel der Saison», befand Wirtz. Seit dem Gewinn des DFB-Pokals 1993 ist der Club ohne Titel. Der Verein habe es «einfach mal wieder verdient» und sei «auch dran, einen Pokal hochzuhalten», sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler, bis vergangenen Sommer Sportchef bei Bayer und beim Hinspiel in Rom als Edelfan mit dabei.

Alsonso bleibt Bayer-Coach

Auch für Alonso wäre das Finale ein erster Höhepunkt in seiner noch jungen Trainerkarriere. Damit könnte der bei Bayer bis zum 30. Juni 2024 unter Vertrag stehende Spanier auch für andere Clubs interessant werden. Doch der Leverkusener Coach mache sich keine Sorgen um seine Zukunft. Er werde auch im nächsten Jahr unter dem Bayer-Kreuz arbeiten. «Ich bin mit der Mannschaft und dem Verein sehr glücklich», sagte er am Mittwoch.