Bayern eröffnen in Bremen - HSV empfängt Schalke

Frankfurt/Main (dpa) - Statt wie geplant um 12.00 Uhr waren sie um kurz vor zehn da: Die eigentlich streng geheimen Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga tauchten am Freitag vor der offiziellen Mitteilung der Deutschen Fußball Liga im Internet auf.

So war schon früher zu lesen, dass Serienmeister Bayern München die neue Saison der höchsten Spielklasse am 18. August (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen beginnt. Eine Stunde später zog die DFL dann nach.

Es war einen Tag vor dem Antritt der neuen Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel nicht das erste Leak der Termine für die neue Spielzeit vor der Heim-EM im kommenden Sommer. Fans des 1. FC Köln konnten sich schon am Donnerstag die wichtigsten Spiele im Kalender markieren. Der Spielplan der Rheinländer wurde öffentlich. Die DFL kommentierte auf Anfrage beides zunächst nicht.

Nord-Süd-Klassiker zum Auftakt

Das Nord-Süd-Kräftemessen zwischen Werder und den Bayern findet in der Bundesliga zum 113. Mal statt – so häufig wie kein anderes in der 60-jährigen Geschichte der Liga. Dass die DFL das Eröffnungsspiel, das auch international viel Aufmerksamkeit erfahren soll, nach Bremen vergibt, ist zumindest bemerkenswert: Die Stadt und der Ligaverband streiten seit Jahren rechtlich über Polizeikosten im Zusammenhang mit Spielen.

Auch den Kracher zwischen den Traditionsclubs Hamburger SV und FC Schalke 04 im Volksparkstadion legten die DFL-Planer auf den ersten Spieltag - allerdings eröffnen der ehemalige Bundesliga-Dino und der gerade abgestiegene Ruhrgebietsclub die Saison der 2. Liga am 28. Juli (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky). Dazu tritt Absteiger Hertha BSC bei Fortuna Düsseldorf an.

Brisantes Hessen-Derby

Im Oberhaus versucht Vize Borussia Dortmund am 19. oder 20. August bei den Kölnern den ersten Sieg für die Mission zu holen, der Liga nach elf Münchner Meisterschaften in Serie einen neuen Titelträger zu bescheren. Champions-League-Teilnehmer und Pokalsieger RB Leipzig startet auswärts gegen Bayer Leverkusen in die 61. Spielzeit der Liga. Der sensationelle Vorjahresvierte Union Berlin empfängt den FSV Mainz 05. Für die Aufsteiger gibt es Auswärtsaufgaben: Der SV Darmstadt 98 reist zum brisanten Hessen-Derby zu Eintracht Frankfurt. Neuling 1. FC Heidenheim 1846 spielt beim VfL Wolfsburg.

Die zeitgenauen Terminierungen der Spieltage 1 bis 8 sind in der Woche ab dem 10. Juli geplant. Nach dem 16. Spieltag am 19. und 20. Dezember geht es in die Winterpause, die bereits am 12. Januar 2024 endet.

Die direkten Duelle zwischen den beiden Kontrahenten FCB und BVB stehen am 10. Spieltag (3.-5. November 2023) in Dortmund und am 27. Spieltag (30.-31. März 2024) in München an. Der 34. und letzte Spieltag ist für den 18. Mai kommenden Jahres angesetzt. Der BVB hat wie schon 2022/2023 ein Heimspiel. Dieses Mal gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98. Die Bayern treten erneut auswärts an, bei der TSG Hoffenheim.