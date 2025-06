Bayern schlägt Boca dank Olise und steht im WM-Achtelfinale

Miami (dpa) - Der FC Bayern München hat nach einem späten Tor von Michael Olise und einer insgesamt reifen Leistung gegen Boca Juniors das erste Etappenziel bei der Club-Weltmeisterschaft erreicht. In der Abendhitze von Miami dominierte der deutsche Fußball-Meister den Traditionsverein aus Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires beim 2:1 (1:0) deutlicher, als es das Ergebnis aussagt. Die Bayern stehen damit vorzeitig im Achtelfinale.

Neben Olise, der in der 84. Minute mit einem präzisen Schuss ins lange Eck schon sein drittes WM-Tor erzielte, traf Torjäger Harry Kane vor 63.587 Zuschauern in der 18. Minute. Stürmer Miguel Marentiel konnte für Boca nach einem Konter und einem Stellungsfehler von Bayern-Verteidiger Jonathan Tah überraschend zum 1:1 ausgleichen (66.). Es war die erste Niederlage für die bislang so starken Teams aus Südamerika bei dem Turnier in den USA.

Um den Gruppensieg gegen Benfica

Im letzten Vorrundenspiel gegen den Tabellenzweiten Benfica Lissabon (4 Punkte) geht es jetzt für die Bayern noch um Platz eins. Als Erster der Gruppe C würde das Team von Trainer Vincent Kompany zum Start der K.o.-Phase auf den FC Chelsea oder ES Tunis treffen, als Zweiter auf Flamengo aus Brasilien.

Das Stadion war atmosphärisch klar in der Hand der Boca-Fans. Auf dem Platz aber hatten die Bayern das gefühlte Auswärtsspiel total im Griff. Die Münchner ließen sich nicht provozieren, blieben cool und hielten auch robust dagegen.

Manko war die Torausbeute

Es gab nur ein Manko - die Torausbeute. Kingsley Coman (20.), Tah (40.) und Olise (53.) hätten nach Kanes Tor erhöhen können. Eine direkt verwandelte Ecke von Olise in der 8. Minute wurde zudem nicht als Tor anerkannt, weil sich Serge Gnabry zu robust gegen Bocas Torwart eingesetzt hatte. Bayern-Kapitän Manuel Neuer musste einmal prächtig reagieren. Mit der rechten Faust hielt der Torwart einen scharfen Schuss von Außenstürmer Kevin Zenón (33.).