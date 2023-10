Bayern-Torfest beim Neuer-Comeback

München (dpa) - Beim turbulenten Comeback von Manuel Neuer ist der FC Bayern in einem Spiel mit drei Roten Karten zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga gestürmt. Beim 8:0 (0:0)-Torfest gegen Aufsteiger Darmstadt 98 dominierten die Münchner aber erst nach der Pause in Überzahl mit viel Platz zum Kombinieren.

Bei den drei Treffern von Harry Kane (51./68./88. Minute), der Doppelpacker Leroy Sané (56./64.) und Jamal Musiala (61./76.) sowie des eingewechselten Thomas Müller (71.) riss in der ausverkauften Allianz Arena auch Neuer zunehmend entspannt und erfreut die Hände zum Jubeln in die Höhe.

323 Tage nach seinem Ski-Unfall mit dem schweren Unterschenkelbruch kehrte der Kapitän ins Bayern-Tor zurück und hatte mit einer großartigen Parade gegen Darmstadts Marvin Mehlem beim Stand von 0:0 auf Anhieb wieder einen wichtigen Anteil am Sieg. Bei Neuers Comeback gab's auch noch ein Bundesliga-Novum: In der ersten Hälfte gab es erstmals drei Rote Karten für Bayerns Joshua Kimmich (4.) sowie Darmstadts Innenverteidiger Klaus Gjasula (21.) und Matej Maglica (41.) - jeweils nach Notbremsen.

Applaus für Neuer schon beim Aufwärmen

Natürlich richteten sich gerade anfangs alle Augen auf Neuer. Als Erster stieg er aus dem Bayern-Bus bei der Ankunft am Stadion. Und als der Nationaltorwart zum Aufwärmen den Rasen betrat, brandete Applaus auf im weiten Rund. «Manuel ist bereit, so bereit man bereit sein kann», sagte Trainer Thomas Tuchel vor dem Anpfiff bei Sky. Es war ein Kaltstart knapp elf Monate nach Neuers letztem Spiel beim frühen deutschen WM-Aus in Katar.

Neuer führte die Bayern-Elf als Kapitän an, aber schnell geriet ein anderer Münchner Star in den Blickpunkt. Kimmich unterlief nach einem Zuspiel von Neuer ein krasser Ballverlust gegen Mehlem, den der Münchner Mittelfeldspieler mit einer Notbremse korrigierte. Es gab Rot - und Kimmich wird den Bayern damit im kommenden Topspiel bei Borussia Dortmund gesperrt fehlen.

Bayern erst in Unter-, dann in Überzahl

In einer verrückten ersten Hälfte mussten sich die Bayern erst in Unterzahl orientieren, scheiterten dann mehrfach am in dieser Phase herausragenden Gästetorwart Marcel Schuhen, ehe zwei ähnliche Notbremsen von Gjasula gegen Konrad Laimer und Maglica gegen Kane nun die Gäste in Unterzahl brachten. Zuvor hatte Neuer seinen größten Comeback-Auftritt, als er Auge in Auge mit Mehlem mit einer Fußabwehr reaktionsschnell das 0:1 verhinderte. Die Bayern-Fans feierten die Nummer eins für diese wichtige Aktion.

Beim zehn gegen neun hatten die Bayern schließlich leichtes Spiel und konnten sich nach Herzenslust mit einem Torfestival auf den Hit in Dortmund einstimmen. Die Darmstädter waren nun überfordert und wehrlos. Der herausragende Kane erzielte mit einem Schuss aus der eigenen Hälfte über Schuhen hinweg das Tor des Tages. Nach neun Saisonspielen hat der 100-Millionen-Euro-Mann zwölfmal getroffen. Und auch der anfangs wieder auf der Bank sitzende Müller durfte nach seiner Einwechslung in seinem 450. Bundesligaspiel seinen 145. Treffer bejubeln. Der glücklichste Akteur in der Arena war aber trotzdem Manuel Neuer.