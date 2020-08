Bayern-Training ohne Davies - «Sicherheitsmaßnahme»

Lagos (dpa) - Der FC Bayern München hat sein letztes Training an der Algarve ohne Außenverteidiger Alphonso Davies bestreiten müssen. Trainer Hansi Flick berichtete in Lagos von «leichten Adduktorenproblemen» beim Linksverteidiger, der am Mittwoch nur zuschauen konnte.

© Sven Hoppe (dpa)