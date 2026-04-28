BBA Hagen steigt in die ProB auf – großer Erfolg für den Basketball-Standort

Die BBA Hagen hat den Aufstieg in die ProB perfekt gemacht und damit eine starke Saison gekrönt. Mit dem Sprung in die dritthöchste deutsche Spielklasse setzt der Verein ein deutliches sportliches Ausrufezeichen und sorgt zugleich für neue Begeisterung am Basketball-Standort Hagen. Nach dem entscheidenden Erfolg überwog zunächst die große Erleichterung und Freude. Spieler, Trainer und Verantwortliche feierten gemeinsam den erreichten Meilenstein. Schnell wurde dabei klar, dass dieser Aufstieg eine besondere Bedeutung hat, die über den sportlichen Erfolg hinausgeht.

Für Trainer Ingo Freyer ist der Aufstieg eng mit seiner persönlichen Verbindung zur Stadt Hagen verknüpft. Der erfahrene Coach, der den Hagener Basketball seit vielen Jahren kennt, erlebte diesen Moment sichtbar emotional. Der Erfolg fühlt sich für ihn in Hagen anders an als an anderen Standorten. Gerade diese Nähe macht den Aufstieg für ihn zu etwas Besonderem. Auch sportlich ordnet Freyer den Erfolg klar ein: Der Aufstieg sei ein wichtiges Signal für den gesamten Standort, der Basketball in Hagen lebe und stetig wachse. Die Entwicklung zeige, welches Potenzial in der Stadt stecke und wie sehr der Sport hier verankert sei.

Neben dem sportlichen Erfolg rückt auch die strukturelle Bedeutung des Aufstiegs in den Fokus. Hagen ist im Basketball weiterhin breit aufgestellt und verfügt über mehrere ambitionierte Projekte, die den Standort stärken. Geschäftsführer Kosta Filippou betont, dass es für eine Stadt dieser Größe nicht selbstverständlich sei, im Basketball so präsent zu sein und auf mehreren Ebenen erfolgreich zu arbeiten. Der Aufstieg der BBA unterstreicht daher die wachsende Bedeutung des Sports in Hagen und stärkt die Wahrnehmung des gesamten Standorts.



