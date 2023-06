«Beauty & The Nerd» geht in neue Staffel

Unterföhring (dpa) - Anime-Fan aus dem Dachgeschoss trifft auf Beauty-Influencerin mit Luxus-Lifestyle: Mit knapp einem Jahr Verspätung wird die neue Staffel der ProSieben-Realityshow «Beauty & The Nerd» ausgestrahlt. Eigentlich hätte das Format im Sommer 2022 gezeigt werden sollen, der Sender hatte die Show aber kurzfristig aus dem Programm genommen. Auf dpa-Nachfrage machte ProSieben im Mai keine näheren Angaben zu den Hintergründen und verwies auf Persönlichkeitsrechte.

«Kurz vor der geplanten Ausstrahlung ergaben sich im Kontext von "Beauty & The Nerd" Umstände, die eine sorgfältige unabhängige Prüfung dringend erforderten. Aus diesem Grund hat ProSieben die avisierte Ausstrahlung im engen Dialog mit allen Beteiligten verschoben», hieß es dazu in der Mitteilung. Die «sorgfältige und unabhängige Prüfung aller Gegebenheiten» sei abgeschlossen.

Nun also lässt der Sender am Donnerstag, 29. Juni, in der Sonne Zyperns zum vierten Mal eine Horde «Beautys» auf sogenannte «Nerds» los. Die Kandidatinnen und Kandidaten könnten gegensätzlicher kaum sein: Auf der einen Seite posieren etwa Influencerinnen und eine Burlesque-Tänzerin aus der Bar von Olivia Jones leicht bekleidet und gekonnt vor der Kamera. Einige von ihnen haben sogar TV-Vorerfahrung: Natascha war in der Modelshow «Germany's next Topmodel» und später in der Kuppelshow «Love Island» zu sehen, Jules suchte in «Are You the One?» nach dem perfekten Partner, Walentina tingelte gleich durch mehrere Shows, etwa «Promi Big Brother», «Ex on the Beach» und «#Couple Challenge 2021» - demnächst wird sie mit ihrem Verlobten Can auch in der RTL-Realityshow «Das Sommerhaus der Stars» zu sehen sein.

Auf der anderen Seite stellen sich sogenannte Nerds, die sich normalerweise in ihrer eigenen Welt am wohlsten fühlen, ihrer ersten TV-Herausforderung. Sie haben sich weniger dem perfekten Auftritt in den sozialen Medien oder dem Traum vom Blitzlichtgewitter verschrieben, sondern eher ihren ungewöhnlichen Hobbys - und das mit dem ganzen Herzen. Sie sind fasziniert von Dinosauriern, Animes oder den Schwertern und Rüstungen des Mittelalters. In der Show müssen sie nun mit den «Beauty»-Kandidatinnen zusammenarbeiten. In sechs Folgen treten je eine Schönheit und eine Nerd-Persönlichkeit gegen andere Paarungen an, zur zweiten Folge stößt ein weiteres Paar zur Gruppe.

«Wer lässt sich vollkommen auf die Welt des jeweils anderen ein? Wie profitieren selbstbewusste Schönheiten und zurückhaltende Einzelgängerinnen und Einzelgänger voneinander?», beschreibt ProSieben das Konzept der Realityshow. Es locken 50 000 Euro Preisgeld.