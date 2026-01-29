Begleitung in schweren Stunden

Das Hospiz sucht nun neue Ehrenamtliche für die Trauerbegleitung. Wer Familien in schweren Momenten unterstützen, Trost spenden und ein offenes Ohr schenken möchte, kann an einem speziell entwickelten Kurs teilnehmen. Der Kurs startet ab März 2026 und findet jeden Donnerstag von 18 bis 21 Uhr bis zu den Sommerferien statt. In den Wochen lernen Ehrenamtliche praxisnah, wie sie Kinder und Erwachsene in Trauer begleiten, wie sie zuhören, Halt geben und schwierige Situationen einfühlsam meistern können. Erfahrungsaustausch und praxisnahe Übungen runden den Kurs ab.

Am Dienstag, den 10. Februar 2026, lädt das Hospiz außerdem anlässlich des Tages der Kinderhospizarbeit von 14 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Interessierte können das Team kennenlernen, die Räumlichkeiten besichtigen und sich persönlich über das Ehrenamt informieren.

Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 02331 8039180, per E-Mail an hospiz@caritas-hagen.de oder online unter www.caritas-hagen.de. Das Hospiz befindet sich am Köhlerweg 7 in 58093 Ha