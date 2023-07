Bei «GNTM» können sich jetzt auch Männer bewerben

Berlin (dpa) - Für die nächste Staffel von «Germany's Next Topmodel» können sich zum ersten Mal in der Geschichte der Castingshow auch Männer bewerben. Es spiele keine Rolle, «welchem Geschlecht sich die Bewerber:innen zugehörig fühlen», kündigte der Sender ProSieben an. Die einzige Voraussetzung sei, dass man mindestens 18 Jahre alt ist. In der vergangenen Staffel habe «GNTM» bereits eine klare Botschaft gehabt, erläuterte ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler. Jede Frau in jedem Alter und jeder Konfektionsgröße habe mitmachen können.

«Jetzt heißt es außerdem: Jedes Geschlecht. Wir freuen uns auf die vielen Bewerbungen von allen», fuhr Zizler fort. «Model-Mama» Heidi Klum (50) kündigte die Neuerung in einem Instagram-Video an. Dort ist das Model in einem Flugzeug zu sehen und sagt einem Flugbegleiter, dass sie ihn gern für die neue Staffel casten würde. «Mein erstes männliches Model», sagt sie.

Klum setzt in der Casting-Show mittlerweile mehr auf Diversität. In diesem Jahr holte die Plus-Size-Kandidatin Vivien den Titel, 2021 hatte mit Alex Mariah Peter zum ersten Mal ein Transgender-Model gewonnen. 2022 und 2023 waren auch die Top 20 bei GNTM insgesamt vielfältiger: So waren etwa auch kleine, kurvige oder ältere Models mit dabei. Bewerbungsschluss ist der 7. September.