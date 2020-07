Bei Netflix die «Weiterschauen»-Reihe leeren

Videostreaming

Berlin (dpa/tmn) - In der Reihe «Weiterschauen» schlägt Netflix all jene Serien oder Filme vor, die man schon nach kurzer Zeit wieder gestoppt hat - vielleicht aus gutem Grund. «Weiterschauen» ist bei den meisten Nutzerinnen und Nutzern also ein Streaming-Friedhof.

Nun hat das Unternehmen ein Einsehen und lässt seine Kunden auf Mobilgeräten die besagte Schlange aufräumen. «Mit der neuesten Version der Netflix-App auf Android- und iOS-Geräten können Sie Serien und Filme aus der Reihe Weiterschauen entfernen», erklärt Netflix auf seinen Hilfeseiten.

Und das klappt so: Bei dem Titel, den man nicht sehen, sondern entfernen möchte, tippt man auf «Menü» und wählt dort «Aus Reihe entfernen».

Auf allen anderen Geräten oder auch im Browser können unerwünschte Titel aus dem Titelverlauf entfernt werden, was sie automatisch auch aus der «Weiterschauen»-Reide verschwinden lässt.

