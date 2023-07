Belinda Carlisle über ihr Comeback am Capitol

Washington (dpa) - US-Sängerin Belinda Carlisle (64, «Heaven Is A Place On Earth») ist am Dienstag bei der Feier zum Unabhängigkeitstag der USA in Washington vor dem Capitol aufgetreten. «Was ich anfangs für eine Katastrophe hielt, entpuppte sich am Ende als großes Geschenk», sagte sie dem «People-Magazine» über den Verlauf ihrer Karriere und ihrer Rückkehr in die Popwelt.

«Ich wurde von meiner Plattenfirma fallen gelassen, als ich 40 wurde, und Singen war das Einzige, was ich wirklich konnte», erzählte die Sängerin. «Früher habe ich meine Stimme als selbstverständlich angesehen, aber das tue ich jetzt überhaupt nicht mehr. Ich habe wirklich Glück, dass ich immer noch singen kann».

Ihre Karriere startete Carlisle 1978 als Leadsängerin der Frauen-Rockband The Go-Go's. Später war sie mit Hits wie «Circle in the Sand» und «Leave a Light On» als Solokünstlerin erfolgreich. Im Mai dieses Jahres veröffentlichte sie ihr neues Album «Kismet».