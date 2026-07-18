Benefizgala im Theater Hagen 2026

In dieser Benefizgala präsentierten die unterschiedlichen Sparten des Hauses ein facettenreiches Programm, das vom Philharmonischen Orchester Hagen, dem Ballett Hagen und dem Opernensemble des Hauses gestaltet wurde. Als besondere Gäste traten Tänzer*innen des Aalto Ballett Theater Essen und Tanz Bielefeld auf. Der international gefragte Countertenor Nils Wanderer, der unter anderem beim Glyndebourne Festival sowie an der Metropolitan Opera New York gesungen hat, erkrankte leider kurzfristig und konnte nicht auftreten. Dafür kehrte die gebürtige Hagenerin Ann-Kathrin Niemczyk nach ihrem umjubelten Auftritt beim 7. Sinfoniekonzert ans Theater Hagen zurück. Die Moderation des Abends übernahm die Essener Drag-Queen Ms. Foxy Bless mit viel Stil und Humor.

Der Erlös der Veranstaltung geht erneut an die AIDS-Hilfe Hagen e. V. sowie an Luthers Waschsalon, die mit ihrer Arbeit seit vielen Jahren in Hagen und der Region wertvolle Hilfe leisten.