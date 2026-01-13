Bereits über 50.000 Euro für Lichtblicke
Es ist ein gemeinsamer Erfolg für unsere Aktion Lichtblicke. Seit 13 Jahren sammeln die Teams der J-Apotheken Spenden, die Kundinnen und Kunden machen fleißig mit. Insgesamt sind schon über 50.000 Euro zusammen gekommen.
Veröffentlicht: Dienstag, 13.01.2026 14:13
Jetzt hat Apotheken-Chef Friedrich Wassermann einen Scheck über 4.700 Euro symbolisch übergeben. Mit dem Geld werden Familien in NRW unterstützt, die gerade eine schwere Zeit haben. Für ihn und sein Team eine Herzensangelegenheit.
