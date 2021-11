«Bergman Island»: Ehedrama nach großem Vorbild

Arthouse

Berlin (dpa) - Mit «Szenen einer Ehe» schuf der schwedische Regisseur Ingmar Bergman vor fast 50 Jahren einen Klassiker der Filmgeschichte. Auf eindringliche Weise zeigt er darin das schmerzhafte Ende einer Beziehung.

Dieser Film mit Liv Ullmann sowie das gesamte Werk Bergmans inspiriert bis heute andere Künstler - so wie nun die Französin Mia Hansen-Løve. Ihr Film «Bergman Island» hat autobiografische Züge: Ein ausländisches Paar kommt darin nach Fårö, um in dem Haus zu arbeiten, in dem einst der berühmte Regisseur lebte.

Die Frau (Vicky Krieps) und ihr deutlich älterer Mann (Tim Roth) wollen ohne ihr gemeinsames Kind in dieser einmaligen Umgebung in Ruhe an ihren Projekten weiterschreiben.

Bergman Island, Frankreich, Belgien u.a. 2021, 112 Min., FSK o.A., von Mia Hansen-Løve, mit Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska

