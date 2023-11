«Bergretter» und «Usedom-Krimi» vorn

ARD und ZDF haben am Donnerstagabend in der Zuschauergunst Kopf an Kopf gelegen. Der «Usedom-Krimi»-Fall «Geburt der Drachenfrau» lockte im Ersten ab 20.15 Uhr 5,18 Millionen (19,6 Prozent) an. Mit der Actionserie «Die Bergretter» im Zweiten verbrachten 5,07 Millionen (19,2 Prozent) den Abend. Stark schnitt auch das RTL-Quiz «Wer wird Millionär?» mit einem Prominenten-Special ab: 3,53 Millionen (16,1 Prozent) holten sich die Sendung ins Haus.

