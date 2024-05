Bericht: Guardiola-Management schließt Bayern-Rückkehr aus

Manchester (dpa) - Das Management von Manchester Citys Fußballtrainer Pep Guardiola hat einem Bericht des TV-Senders Sky zufolge ausgeschlossen, dass der 53-Jährige in diesem Sommer als Coach zum FC Bayern München zurückkehren könnte.

Die spanische Spieler- und Trainerberatungsagentur Tacticgrup, die auch Guardiola betreut, teilte dem Bericht zufolge mit: «Pep trägt den FC Bayern in seinem Herzen, aber er will Manchester City in diesem Sommer nicht verlassen. Er ist sehr glücklich und hat einen Vertrag bis 2025. Eine Rückkehr zum FC Bayern ist keine Option.»

Guardiola ist seit 2016 Trainer von Manchester City und gewann mit dem Club im vorigen Jahr das Triple. In der Meisterschaft liegt Guardiola mit seiner Mannschaft auch in dieser Saison aussichtsreich im Rennen, zudem steht sie im Finale des FA Cups.

Zur Trainersuche beim deutschen Rekordmeister, bei dem Thomas Tuchel nach dieser Saison vorzeitig ausscheidet, hatte Guardiola Sky zuletzt gesagt: «Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit und sie werden sich sicher für den richtigen entscheiden.»

Bayern kassierten schon mehrere Absagen

Zu Gerüchten und Spekulationen über eine Rückkehr nach München in diesem Sommer hatte er sich nicht geäußert. Guardiola war von 2013 bis 2016 Trainer des FC Bayern und war mit dem Club dreimal Meister und zweimal Pokalsieger geworden.

Die Münchner haben auf der Suche nach einem Nachfolger für Tuchel bereits mehrere Absagen kassiert. Leverkusens Meistercoach Xabi Alonso, Bundestrainer Julian Nagelsmann und Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick entschieden, ihre momentanen Posten zu behalten.