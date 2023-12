Bericht: Neuer Bayern-Vertrag für Müller vor Weihnachten

München (dpa) - Der Vertrag von Nationalspieler Thomas Müller beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München soll nach «Sport Bild»-Informationen noch vor Weihnachten bis 2025 verlängert werden.

Müllers derzeitiger Kontrakt läuft im kommenden Sommer aus. Beide Seiten hatten zuletzt bereits ihre generelle Bereitschaft für eine weitere Zusammenarbeit signalisiert.

«Es gibt keinen, der den FC Bayern so verinnerlicht hat. Wir wissen, was wir an ihm haben», sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund am Rande des Champions-League-Spiels bei Manchester United (1:0) über den 34-Jährigen: «Es ist eine spezielle Situation für Thomas, aber wir sind in einem guten Austausch. Er verhält sich gegenüber der Mannschaft extrem professionell», sagte Freund bei Prime Video.

Der Offensivspieler ist unter Trainer Thomas Tuchel kein gesetzter Stammspieler mehr, auch gegen Man United wurde Müller nur in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Er hat seine gesamte Profi-Karriere bei den Bayern verbracht. Müller hatte zuletzt angekündigt, seine Spieler-Karriere auf jeden Fall über den kommenden Sommer hinaus fortsetzen zu wollen.

Dass Müller ab Sommer für einen anderen Club spielt, werde «auch nicht passieren, davon bin ich überzeugt», hatte der Clubpräsident Herbert Hainer kürzlich geäußert. Wunsch des Vereins sei es vielmehr, eine Ikone wie Müller auch über die Profi-Karriere hinaus in irgendeiner Funktion an den Club zu binden.