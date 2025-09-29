Navigation

Bericht: Noch kein Verdrängen des Cannabis-Schwarzmarkts

Veröffentlicht: Montag, 29.09.2025 13:55

Kiffen und der Anbau von Cannabis sind inzwischen mit vielen Auflagen für Erwachsene freigegeben. Das Gesetz ist nach wie vor umstritten. Jetzt liegt eine erste wissenschaftliche Überprüfung vor.

Joint
© Michael Brandt/dpa

Drogenpolitik

Berlin (dpa) - Eineinhalb Jahre nach der teilweisen Legalisierung von Cannabis in Deutschland sind Effekte auf die Beschaffung am Schwarzmarkt nach einer ersten Auswertung noch begrenzt. Es zeichne sich ab, dass die jetzt erlaubten Anbauvereinigungen «für die vom Gesetzgeber beabsichtigte Verdrängung des Schwarzmarktes bislang keinen relevanten Beitrag leisten», heißt es in einem in Berlin vorgestellten Bericht von Forschern der Universitätskliniken Hamburg-Eppendorf und Düsseldorf und des Instituts für Kriminologie der Uni Tübingen. 

Die noch von der Ampel-Koalition umgesetzte teilweise Legalisierung lässt seit 1. April 2024 das Kiffen und den Anbau von Cannabis für Volljährige mit zahlreichen Beschränkungen zu. Die Überprüfung von Auswirkungen war schon im damaligen Gesetz festgelegt worden. Im Blick standen nun zunächst Folgen für den Kinder- und Jugendschutz sowie die jetzt zulässigen Besitzmengen. 

Bericht sieht vorerst «keinen dringenden Handlungsbedarf»

Robuste Aussagen zu den Auswirkungen des Gesetzes könnten noch nicht abgeleitet werden, heißt es in dem Bericht. «Die vorliegenden Ergebnisse lassen bis jetzt keinen dringenden Handlungsbedarf in Bezug auf die untersuchten Bereiche erkennen.» Weitere Berichte sind vorgesehen.

© dpa-infocom, dpa:250929-930-99986/1

Weitere Meldungen

ZDF-Drama «Im Rausch»: Wann ist zu viel zu viel?

Kino & TV Es ist die Geschichte einer Begegnung im falschen Moment: Katja trinkt oft zu viel, Eddie ist seit zwei Jahren trocken - und sie sind verzweifelt.

TV Ausblick - ZDF - «Im Rausch»

Dolly Parton muss Shows in Las Vegas verschieben

Künstlerbesuche Gesundheitliche Eingriffe zwingen Dolly Parton zur Verschiebung ihrer Konzerte in Las Vegas. Ärzte hätten ihr dazu geraten.

Country-Musikerin Dolly Parton

Die sozialen Baustellen – Kommt ein Jahr der Reformen?

Politik Das Bürgergeld soll reformiert werden, Arbeit soll sich immer lohnen und dann wäre da noch die ungewisse Zukunft der Rente.

Bürgergeld
skyline