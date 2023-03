Bericht: Papst hatte «ruhige Nacht» im Krankenhaus

Rom (dpa) - Nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus in Rom hat Papst Franziskus laut der Nachrichtenagentur Ansa eine ruhige Nacht gehabt. Die Agentur zitierte Quellen aus der Poliklinik Gemelli am Donnerstagmorgen, wonach das medizinische Personal «sehr optimistisch» sei, dass der Papst schon in wenigen Tagen zu Palmsonntag wieder im Vatikan sein könne. Der 86-Jährige war am Mittwoch in das Krankenhaus gebracht worden wegen einer Atemwegsinfektion, wie der Heilige Stuhl mitteilte. «Einige Tage» müsse er stationär behandelt werden, kündigte ein Sprecher an. Weitere medizinische Details wurden vorerst nicht genannt.