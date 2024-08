Bericht: Torhüter Neuer setzt DFB-Karriere fort

Berlin (dpa) - Manuel Neuer (38) will einem Bericht der «Bild»-Zeitung zufolge seine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft fortsetzen. Demnach habe sich Deutschlands Rekordtorhüter nach dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM anders als Toni Kroos (34), Thomas Müller (34) und Ex-Kapitän Ilkay Gündogan (33) gegen ein Karriereende im DFB-Dress entschieden. Eine Bestätigung dafür gibt es bisher nicht.

Der langjährige DFB-Kapitän hatte nach dem 1:2 nach Verlängerung gegen Spanien am 5. Juli in Stuttgart die Entscheidung über seine Zukunft im DFB-Team zunächst offengelassen. «Ich habe gesagt, ich mache mir nach dem Turnier Gedanken», sagte er.

Nun will der Weltmeister von 2014 nach acht großen Turnieren als Nummer eins wohl auch die WM 2026 noch in Angriff nehmen und beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko mit dann 40 Jahren im deutschen Tor stehen. Neuer ist nach den Rücktritten von Kroos und Müller der letzte Weltmeister von Rio in der DFB-Auswahl.

Ob zu seinen bisher 124 Länderspielen weitere dazu kommen, hängt aber auch von Bundestrainer Julian Nagelsmann ab. Der 37-Jährige hatte schon während der Heim-EM angekündigt, den DFB-Kader mit Blickrichtung WM 2026 verjüngen zu wollen. Bei den Länderspielen gegen Ungarn am 7. September in Düsseldorf und drei Tage darauf in Amsterdam gegen Erzrivale Niederlande dürfte Neuer fehlen, aber gegen Ende des Jahres könnte er wieder dabei sein.

Wettstreit mit ter Stegen um Stammplatz

Nach seinem schweren Skiunfall mit einem Unterschenkelbruch nach der WM 2022 in Katar hatte Nagelsmann den mehrmaligen Welttorhüter nach seinem hart erkämpften Comeback für die Heim-EM wieder zur Nummer eins erklärt. Nun geht der Zweikampf mit dem ewigen Stellvertreter Marc-André ter Stegen weiter.

Neuers Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 30. Juni 2025. Während Kroos seine Karriere nach der EM komplett beendet hatte, spielt Müller nach seinem DFB-Rücktritt wie Neuer noch weiter für die Münchner. Gündogan hatte am Montag seinen DFB-Rücktritt bekanntgegeben, steht aber beim FC Barcelona noch unter Vertrag.