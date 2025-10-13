Navigation

Bericht: Trump will Freigelassene im Krankenhaus besuchen

Veröffentlicht: Montag, 13.10.2025 12:51

US-Präsident Trump plant einem Bericht zufolge einen Besuch bei freigelassenen Geiseln. Die «Times of Israel» nennt ein Krankenhaus bei Tel Aviv, wo auch ein Deutsch-Israeli behandelt wird.

Nahostkonflikt - Rückkehr der Geiseln
© Leo Correa/AP/dpa

Trump in Israel

Tel Aviv (dpa) - US-Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge einige der von der islamistischen Hamas im Gazastreifen freigelassenen Geiseln persönlich treffen. Er werde voraussichtlich zum Scheba-Krankenhaus in Ramat Gan im Großraum von Tel Aviv kommen, berichtete die Zeitung «Times of Israel». Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

Im Sheba-Krankenhaus sollen zehn der insgesamt 20 am Morgen freigelassenen Männer gebracht worden sein. Darunter sind auch der Deutsch-Israeli Ziv Berman und wohl auch sein Bruder Gil, der ebenfalls die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. 

Der zuvor nicht geplante Besuch in dem Krankenhaus dürfte Trumps Terminplan weiter durcheinanderbringen. Schon seine Rede in Israels Parlament in Jerusalem begann mit mehr als zwei Stunden Verzögerung. 

Trump wollte von Israel aus nach Ägypten weiterfliegen, um am Nachmittag an einer «Nahost-Friedenszeremonie» teilzunehmen. Im ägyptischen Scharm el Scheich ist ein internationales Gipfeltreffen zum Gaza-Krieg geplant. Dort werden mehr als 20 Staats- und Regierungschefs aus der arabischen Welt und Europa, darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz, erwartet.

Nahostkonflikt - Trump
Nach seiner Rede in der Knesset in Jerusalem wollte US-Präsident Donald Trump noch freigelassene frühere Hamas-Geiseln in einem Krankenhaus bei Tel Aviv besuchen. Dort werden unter anderem auch die am Morgen im Gazastreifen freigelassenen Deutsch-Israelis Gali und Ziv Berman behandelt.© Chip Somodevilla/Getty Images Europe/AP/dpa
© Chip Somodevilla/Getty Images Europe/AP/dpa

