Bericht: Ukrainischer Angriff trifft Öldepot auf der Krim

Veröffentlicht: Montag, 13.10.2025 01:49

Bei der Abwehr der russischen Invasion zielt das ukrainische Militär immer wieder auf die Treibstoffversorgung des Gegners. Einen Treffer gibt es russischen Angaben zufolge auf der Halbinsel Krim.

Ukraine-Krieg - Sewastopol
© Uncredited/AP/dpa

Ukraine-Krieg

Simferopol (dpa) - Ein ukrainischer Drohnenangriff hat nach russischen Angaben ein großes Tanklager auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim in Brand gesetzt. Eine Drohne habe in der Nacht ein Öldepot in der Stadt Feodossija getroffen und damit das Feuer ausgelöst, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Moskaus Statthalter auf der Krim, Sergej Aksjonow. Über Verletzte gebe es derzeit noch keine Erkenntnisse.

Insgesamt seien über der Krim mehr als 20 Drohnen abgeschossen worden, hieß es weiter. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium am Sonntagabend einen Abschuss von 37 Drohnen über mehreren russischen Regionen, dem Schwarzen Meer und dem Asowschen Meer gemeldet. Das Tanklager war im vergangenen Jahr schon einmal durch einen ukrainischen Drohnenangriff in Flammen gesetzt worden. 

Die Ukraine greift bei ihrer Strategie zur Abwehr der russischen Invasion immer wieder Ölanlagen hinter der Front an, um die Treibstoffversorgung des Gegners zu stören. Russland greift die Ukraine ebenfalls mit Kampfdrohnen und auch mit Raketen an. 

Am Sonntag sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, allein in der vergangenen Woche habe Russland mehr als 3.100 Drohnen, 92 Raketen und rund 1.360 Gleitbomben gegen die Ukraine eingesetzt.

Russland führt seit mehr als dreieinhalb Jahren Krieg gegen die Ukraine.

© dpa-infocom, dpa:251012-930-154634/1

