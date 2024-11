Bericht: Wanner schlägt Einladung von Nagelsmann aus

Heidenheim (dpa) - Jungstar Paul Wanner hat einem Medienbericht zufolge eine Einladung von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehenden Länderspiele der deutschen A-Nationalmannschaft ausgeschlagen. Laut der «Süddeutschen Zeitung» hätte der 18 Jahre alte Offensivspieler von Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim die Chance gehabt, in den letzten beiden Partien der Nations-League-Vorrunde gegen Bosnien-Herzegowina (16. November) und in Ungarn (19. November) sein A-Länderspieldebüt zu geben. Doch Wanner habe sich dagegen entschieden und werde stattdessen im Aufgebot der U21 stehen. Nagelsmann beruft seinen Kader für den Jahresabschluss am Donnerstag.

Der in Österreich geborene Wanner hat noch keine Entscheidung getroffen, ob er künftig auch in der A-Nationalmannschaft für Deutschland oder sein Geburtsland auflaufen möchte. Der deutsche und der österreichische Verband buhlen um ihn. Derzeit spielt er für die U21-Auswahl Deutschlands, mit der er sich kürzlich für die EM-Endrunde im kommenden Sommer in der Slowakei qualifiziert hat.

Wanner will sich Zeit lassen

Der vom FC Bayern München an Heidenheim ausgeliehene Wanner spielt bislang eine starke Bundesliga-Saison. Nagelsmann sieht in ihm einen «Spieler mit sehr viel Potenzial, den wir beim DFB fest in unseren Planungen haben». Österreichs Teamchef Ralf Rangnick hat den Jungstar im November 2022 schon einmal bei der Nationalmannschaft mittrainieren lassen.

Wanner wurde in Österreich geboren, wuchs größtenteils in Deutschland auf. Für den Deutschen Fußball-Bund lief er auch in der U17, U18 und U20 auf. Seine Mutter ist Österreicherin, sein Vater Deutscher. Der Offensivspieler hatte wiederholt gesagt, dass er bei der Nationalmannschaftszukunft nichts überstürzen will und am liebsten erstmal ein Jahr Bundesliga spielen möchte.