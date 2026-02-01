Berichte: Dennis Schröder wechselt schon wieder

Sacramento/Cleveland (dpa) - Dennis Schröder steht in der nordamerikanischen Profiliga NBA vor einem weiteren Wechsel. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft Teil eines Deals zwischen drei Teams, bei dem insgesamt vier Spieler getauscht werden.

In seinen Instagram-Stories postete Schröder ein Bild von sich im Kings-Trikot mit dem knappen Zusatz: «Thx Sacramento.» (Danke Sacramento.) Den Berichten zufolge wechselt der 32 Jahre alte Spielmacher zusammen mit Keon Ellis von den Kings zu den Cleveland Cavaliers, im Gegenzug kommt De'Andre Hunter nach Sacramento. Auch involviert sind demnach die Chicago Bulls, die Dario Saric von den Kings und zwei Zweitrunden-Draft-Picks erhalten.

Schröder plötzlich mit guten Playoff-Chancen

Für Schröder wäre es nach einem kurzen wie enttäuschenden Intermezzo in Sacramento eine Chance: Die Cavaliers befinden sich in der Eastern Conference auf Playoff-Kurs. Mit Sacramento ist Schröder Schlusslicht der Western Conference. In 40 Einsätzen kam der deutsche Spielmacher zumeist von der Bank und in durchschnittlich etwas mehr als 26 Minuten auf 12,8 Punkte und 5,3 Assists sowie 3,1 Rebounds.

Für Schröder wäre Cleveland nach Atlanta, Oklahoma City, Los Angeles (Lakers), Boston, Houston, Toronto, Brooklyn, Golden State, Detroit und Sacramento bereits die elfte Station in der nordamerikanischen Profiliga. Der 32-Jährige avancierte nach anfangs fünf Jahren in Atlanta und zwei Jahren in Oklahoma City seit 2020 zu einem Wandervogel der Liga.