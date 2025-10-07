Navigation

Berichte: Gespräche über Friedensplan gehen heute weiter

Veröffentlicht: Dienstag, 07.10.2025 01:26

Die erste Runde der Gespräche über Trumps Friedensplan ist vorbei. Arabischen Berichten zufolge endete sie in «positiver Atmosphäre». Heute soll es weitergehen.

Gaza-Gespräche im ägyptischen Scharm el Scheich
© Peter Dejong/AP/dpa

Gaza-Krieg

Scharm el Scheich (dpa) - Die erste Runde der Gespräche über den Nahost-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump ist arabischen Medienberichten zufolge in «positiver Atmosphäre» zu Ende gegangen. Die Gespräche im ägyptischen Scharm el Scheich sollten heute fortgesetzt werden, berichtete der TV-Sender Al-Dschasira unter Berufung auf den regierungsnahen ägyptischen Sender Al-Qahera News TV. Details aus den Verhandlungen, die mehrere Tage dauern können, wurden zunächst nicht bekannt. 

Seit Montag sprechen Vermittler mit Vertretern der islamistischen Hamas und Israels in Scharm el Scheich über Trumps Friedensplan. Am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen der radikalislamischen Hamas gemeinsam mit anderen Islamisten das schlimmste Massaker in Israels Geschichte angerichtet. Etwa 1.200 Menschen wurden damals getötet, mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt.

