Berichte: McCartney-Darsteller für Beatles-Filme gefunden

Las Vegas (dpa) - Die Besetzung für die vier Beatles-Filme von Oscar-Preisträger Sam Mendes steht Berichten zufolge fest. Wie die Blätter «People.com» und «Variety» berichte, gaben der Regisseur und Sony bei der CinemaCon in Las Vegas bekannt, dass Paul Mescal die Rolle von Paul McCartney übernehmen soll. Harris Dickinson spielt demnach John Lennon, Barry Keoghan mimt Ringo Starr und Joseph Quinn schlüpft in die Rolle von George Harrison.

«Die Beatles haben mein Musikverständnis verändert», wurde Mendes zitiert. Er habe seit Jahren versucht, ein Film über die Band zu machen. Der offizielle Titel des Projekts lautet: «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event». Den Berichten zufolge sollen alle vier Filme im April 2028 erscheinen - unklar ist noch, ob sie alle zeitgleich in die Kinos kommen.

Jeder Film zeigt eine andere Perspektive

Mendes («American Beauty», «1917»), der unter anderem die James-Bond-Filme «Skyfall» und«Spectre» inszenierte, will die verschiedenen Filme jeweils aus der Sicht eines der vier Musiker erzählen. Das Quartett aus Liverpool hatte in den 1960er Jahren mit Hits wie «Let It Be», «Help» und «Yesterday» eine weltweite Begeisterung ausgelöst - die «Beatlemania». 1970 trennten sich die Musiker.