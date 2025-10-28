Navigation

Berichte über israelische Luftangriffe im Gazastreifen

Veröffentlicht: Dienstag, 28.10.2025 19:12

Nach Berichten über einen Angriff der Hamas auf Soldaten und Verzögerungen bei der Übergabe getöteter Geiseln fliegt Israel Luftangriffe im Gazastreifen.

Tel Aviv/Gaza (dpa) - Die israelische Luftwaffe hat nach Medienberichten intensive Angriffe im Gazastreifen gestartet. Es seien Ziele in der Stadt Gaza sowie an anderen Orten in dem Küstenstreifen beschossen worden, berichteten israelische Medien. 

Nach Angaben des israelischen Verteidigungsministers Israel Katz handelt es sich um eine Reaktion auf einen Angriff der islamistischen Terrororganisation Hamas auf israelische Soldaten sowie auf die Verzögerung bei der vereinbarten Übergabe getöteter Geiseln. Der israelische TV-Sender N12 berichtete, bewaffnete Palästinenser hätten Soldaten in Rafah angegriffen, unter anderem mit einer Panzerfaust. Auch ein Scharfschütze sei an dem Angriff beteiligt gewesen.

