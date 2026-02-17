Berlinale 2026: Diese Filme fallen im Wettbewerb auf

Berlin (dpa) - Welcher Film gewinnt den Goldenen Bären? Und welche Schauspieler nehmen einen Preis mit nach Hause? Schon nach der Halbzeit der Berlinale gibt es erste aussichtsreiche Kandidaten. Welche Filme im Wettbewerb der Berlinale bisher auffallen.

Welcher Film aus dem Rahmen fällt

Ein Film fällt deutlich aus dem Rahmen: der Thriller «Rosebush Pruning» («Rosenbüsche stutzen») des brasilianischen Regisseurs Karim Aïnouz («Motel Destino»). Wer Lust auf Promis hat, wird bestens bedient: der gerüchteweise als möglicher nächster James Bond gehandelte Callum Turner («Phantastische Tierwesen»), Jamie Bell («All of Us Strangers»), Elle Fanning («Sentimental Value») und Pamela Anderson («The Last Showgirl») sind dabei.

Im Zentrum des schrillen Films stehen dekadente Zeitgenossen mit Geld im Überfluss. Ihrem Leben fehlt jeder Sinn. Sie verlieren sich in sexuellen Perversionen, Mord und Totschlag. Einige Szenen haben einen erheblichen Ekelfaktor. Tiefgründig ist das allerdings nicht.

Mit welcher Rolle Sandra Hüller brilliert

Einen Star und Gehalt hat dagegen der österreichisch-deutsche Spielfilm «Rose». In der Titelrolle brilliert Sandra Hüller («Anatomie eines Falls») als Frau, die im 17. Jahrhundert in einem abgelegenen Dorf als Mann zu überleben versucht. Sie heiratet sogar eine Bauerntochter. Einzig so sieht sie die Chance auf Selbstbestimmung.

Als sie entlarvt wird, kennt die Dorfgemeinschaft kein Erbarmen. Hüller fesselt mit einer nuancierten Charakterstudie. Neben ihr beeindruckt die Österreicherin Caro Braun in ihrer ersten großen Kinorolle als jugendliche Gattin.

«Rose» gilt derzeit bei vielen als aussichtsreichster Kandidat auf den Goldenen Bären. Der Film überzeugt mit strengen Schwarz-Weiß-Bildern und einem legendenhaft überhöhten Erzählton. Der Wiener Regisseur Markus Schleinzer («Michael») beleuchtet eindringlich das aktuelle Thema der Stigmatisierung und Unterdrückung von Menschen, die von vermeintlichen Normen abweichen.

Welche Frauenfiguren auffallen

So wie «Rose» erzählen die meisten der bisher im Rennen um den Goldenen Bären gezeigten Spielfilme vom Kampf kraftvoller Charaktere um ein würdevolles Leben. Vor allem die Geschichten komplexer Frauenfiguren fallen auf. So auch in «At the Sea» («Am Meer») vom ungarischen Regisseur Kornél Mundruczó («Pieces of a Woman»). Hollywoodstar Amy Adams («Nocturnal Animals») interpretiert facettenreich eine Alkoholikerin, die nach einem Entzug ihr Leben neu ordnen möchte. Ihre Darstellung ist bärenstark.

Wovon Çataks neuer Film erzählt

Eindringliches Politkino bietet der Berliner Regisseur İlker Çatak («Das Lehrerzimmer») mit «Gelbe Briefe». Er erzählt die Geschichte eines Künstlerpaares aus der Theaterwelt Ankaras und Istanbuls. Dessen kritische politische Positionierung führt zu Berufsverlust und damit materieller Not. Die zwei sollen mundtot gemacht werden. In die Enge getrieben, müssen sie sich zwischen Aufbegehren und Anpassung entscheiden.

İlker Çatak weist durch Einblendungen der Namen der Drehorte in Deutschland deutlich auf die Universalität der Story hin. Mit großer Spannung wird der Frage nachgegangen, ob Bertolt Brechts Satz «Erst kommt das Fressen, dann die Moral» noch immer gilt. Die exzellente Inszenierung und das durchweg starke Schauspiel fesseln von der ersten bis zur letzten Szene.