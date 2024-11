Berliner Duo SDP wieder an der Charts-Spitze

Baden-Baden (dpa) - Das Berliner Duo SDP hat mit einem Best-of-Album die Spitze der Album-Charts übernommen. Die beiden Musiker Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin sichern sich den Top-Rang zum dritten Mal - diesmal mit «Best of 25 Jahre SDP», wie GfK Entertainment als Ermittler der Charts mitteilte. Ihre Zusammenstellung trete «in die Fußstapfen von "Die unendlichste Geschichte" und "Ein gutes schlechtes Vorbild", die 2019 und 2022 abräumten», hieß es.

Die Band bedient sich verschiedener Genres und hat in der Vergangenheit unter anderem mit den Rappern Sido und Finch zusammengearbeitet.

In den Album-Charts gibt es neben SDP weitere Neueinsteiger: Auf Platz zwei landet der deutsche Sänger Berq mit seinem selbst betitelten Debütalbum. Der Rapper Ufo361 sichert sich mit «Nur für dich 2» den dritten Rang.

Schon länger in der deutschen Hitliste vertreten ist hingegen Eminem, der diese Woche mit «The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)» Platz vier belegt. Die Kompilation «The Singles (The First Fifty Years)» von Abba steigt neu auf der Fünf ein.

Shirin David zweimal in den Top 5

Keine Bewegung gibt es an der Spitze der Single-Charts. Wie in den Vorwochen sichert sich Linkin Park mit «The Emptiness Machine» die Spitze. Gleich zweimal in den Top 5 der Single-Charts vertreten ist Shirin David. Gemeinsam mit dem Musiker Sampagne sichert sie sich mit «It Girl» diese Woche Platz zwei. Ihr Hit «Bauch Beine Po» liegt auf der Drei.

Der Song «Birds Of A Feather» von Billie Eilish erweist sich als Dauerbrenner und liegt diese Woche wieder auf Platz vier der Single-Charts. Dahinter landet der Rapper Lacazette mit «HDL».