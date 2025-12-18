Berliner Philharmoniker spielen Silvesterkonzert

Berlin (dpa) - Die Berliner Philharmoniker haben mit ihrem traditionellen Silvesterkonzert auf den Jahreswechsel eingestimmt. Chefdirigent Kirill Petrenko und das Orchester traten mit dem französischen Startenor Benjamin Bernheim auf.

Sie spielten unter anderem Werke von Peter Tschaikowsky (1840-1893), Georges Bizet (1838-1875) und George Gershwin (1898-1937). Während des etwa 90-minütigen Auftritts gab es viele «Bravo»-Rufe und Applaus.

Im Publikum saß auch die frühere Kanzlerin Angela Merkel. Petrenko wünschte den Gästen alles Gute für das neue Jahr und wünschte sich mehr Frieden in der Welt: «Frieden um uns, in uns selber und zwischen uns.»

Das Konzert wurde auch im Fernsehen übertragen und auf der großen Leinwand gezeigt. Der Abend sollte in rund 330 Kinos zu sehen sein, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern.